Miljoenen coronatests wereldwijd dankzij Budelse mallen

,,Hoe denk je dat de plastic dopjes op flessen, tandenborstels of de knopjes van een auto worden gemaakt?” Als spuitgietmatrijzen-maker Cees van de Coevering, directeur van Coevering Matrijzen, moet uitleggen wat hij doet voor de kost, dan begint hij meestal met deze vraag.

Talloze kunststof producten uit het dagelijkse leven worden met behulp van spuitgietmatrijzen gemaakt. Dat geldt ook voor de buisjes, cartridges en andere plastic materialen waarmee in laboratoria coronatests worden uitgevoerd.

Bij Coevering Matrijzen in Budel, dat 24 medewerkers telt, produceren ze de mallen voor de spuitgietmachines waarmee deze hoogwaardige hulpmiddelen worden gemaakt. En dat is een complexe klus. Van de Coevering: ,,Het gaat om meer dan een paar blokjes staal waar kunststof tussen wordt gespoten. Een matrijs bestaat soms uit wel duizend onderdelen. Alles werkt volledig automatisch. Behalve beweging zit er onder meer koeling, elektronica en hydrauliek in een matrijs.”

Net als in de testlaboratoria wordt bij het bedrijf met microscopische precisie gewerkt. ,,Het maken van een reactievaatje voor een laboratoriumtest lijkt misschien simpel, maar voor ingewikkelde medische toepassingen moet alles tot op de duizendste millimeter kloppen.”

Kort na het uitbreken van de coronapandemie werd Van de Coevering door het Limburgse bedrijf Bioplastics gevraagd samen matrijzen te ontwikkelen om de productie van Covid-19 reactievaatjes te vergroten. Dit vanwege de wereldwijde te verwachten vraag naar testmateriaal. ,,Wat het extra uitdagend maakte was de enorme tijdsdruk. Normaal doen we drie tot vier maanden over zulke matrijzen. Nu kregen we de eerste matrijs in vier weken tijd klaar, vanaf de tekentafel tot aan het eindproduct.”

Overuren

De afgelopen maanden zijn er nog eens vele matrijzen aan Bioplastics geleverd voor de productie van miljoenen hulpmiddelen voor corona-testmachines. Beide bedrijven draaien overuren om aan de enorme vraag uit het buitenland te kunnen voldoen.

Vorige week sprak Bioplastics-directeur Tom Hendrikx in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur zijn verbazing uit over het uitblijven van grote bestellingen vanuit Nederland bij zijn bedrijf. Ook Van de Coevering vindt dat jammer. ,,Het leeft binnen ons bedrijf enorm dat we een steentje bij kunnen dragen aan de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. Het had ons nog trotser gemaakt als we dat ook in Nederland zouden kunnen doen.”

