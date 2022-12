Miljoenste stream voor feestact ‘Turbo-Team’

We gaan voor die kater! is een plaat uit de zomer van 2021. In aanloop naar het waterige carnavalsseizoen van vorig jaar pakte het nummer momentum en steeg hij in de lijsten van Spotify. ,,Begin december 2021 pakten TikTokkers het nummer op”, zegt Jimmy. ,,Je zag dat mensen op dat platform massaal voor ‘die kater’ gingen, en ze voegden het nummer toe aan hun Spotify-lijst.”

In de maanden die volgden streamden duizenden mensen, verdeeld over heel Nederland en België, dagelijks het liedje. Koen van der Vorst: ,,Je ziet precies waar ze vandaan komen. Brussel is op drie na de plek waar de meeste Belgische luisteraars zitten. In Nederland zit Amsterdam ook in de top vijf.”

Proosten op 500.000

Bij lancering van het lied zeiden de mannen dat het project een succes was bij 100.000 streams. ,,Dat is voor gevestigde namen zo gebeurd, maar voor beginnende artiesten echt veel. Die blijven soms op 100 steken”, aldus Jimmy. Die grens passeerde Turbo-Team al na een paar maanden. Bij een half miljoen streams proostten ze samen, en was het wachten op de miljoen. Die tikten ze eind oktober aan.

,,En dan te bedenken dat dit als grap begon!”, blikt Koen terug. De twee draaiden samen op feesten en partijen, maar tijdens corona kon dat logischerwijs niet. Koen: ,,Het nummer is dan ook een coronababy. We konden er niet op uit en besloten toen zelf wat te maken.” Jimmy vult aan: ,,Mensen vroegen er ook om. We merkten dat we tijdens het draaien vaker de microfoon dan het mengpaneel bedienden. We stonden complete nummers mee te zingen, dus vrienden zeiden: maak dan zelf een plaat!”

Steeds professioneler

Turbo-Team veranderde van een dj-duo in een volwaardige feestact. Koen: ,,We zeggen nu ook bewust dat we dat draaien niet meer doen. We wilden een act neerzetten van een half uur. Dus moest er ook een tweede nummer komen, en een professionele aanpak.” Ze namen Bob gepakt op, investeerden in professionele apparatuur, namen een boekingskantoor bij de arm en volgden zelfs zangles. ,,In het begin konden we gewoon echt niet zingen”, lacht Jimmy, ,,maar dat gaat nu echt een stuk beter.”

Het inhuren van het boekingskantoor bleek een goede zet. Inmiddels speelt Turbo-Team wekelijks in heel Nederland. Ze stonden in Emmen, op plekken in Zeeland en op alle plaatsen ertussenin. ,,Dat is ons weekend, daar leven we naartoe”, zegt Koen. Beiden hebben namelijk ook nog ‘gewone banen’. Maar waar eindigt dit? Jimmy: ,,Het zou vet zijn als wij straks dé affiche zijn, dé act waar mensen voor komen.” Ze denken daar wel een nog grotere hit voor nodig te hebben. Koen: ,,Zo’n man als Jan Biggel heeft zijn hit gehad. Ons moeder zeej nog (ruim 12 miljoen streams, red.) zingen we over tien jaar nog steeds mee. Maar wij voelen dat die hit er voor ons nog aan zit te komen.”