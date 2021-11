Minder zonnepanelen meer natuur in zonnepark Aardbrandsven Budel

BUDEL - Zonneparkenontwikkelaar Sunvest zet het plan om in Budel het zonnepark Aardbrandsven aan te leggen door. Het bedrijf wil 49 hectare vol leggen met zonnepanelen. Een stuk minder dan in eerdere plannen.

Waar de plannen voor zonneparken op de voormalige vuilstort Grote Bleek en aan de Rakerstraat in Maarheeze in juni van dit jaar groen licht kregen, werd zonnepark Aardbrandsven in de ijskast gezet. De ontwikkelaar moest nog eens goed naar de leveringsproblemen aan het hoogspanningsstation en de landschappelijke inpassing kijken.

De leveringsproblemen zijn nog niet opgelost, maar Sunvest is daarover wel intensief in gesprek met Tennet. Tennet is de netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet en moet zorgen dat opgewekte stroom bij een hoogspanningsstation, in dit geval in Maarheeze, kan komen.

,,Het is niet de vraag of het park er komt, maar wanneer. Tennet onderzoekt nu wanneer we ons park kunnen aansluiten op het net”, aldus Jeroen Schmaal van Sunvest.

Hij vertelt dat Sunvest ook inzet op een alternatief: ,,We kijken of we onze opgewekte energie alvast kwijt kunnen aan industrieën in de buurt. Daarover lopen momenteel gesprekken.”

Inpassing onder de loep

In de tijd tussen juni en nu heeft Sunvest nader overleg gehad met de gemeente en omwonenden om de inpassing in het landschap nog eens onder de loep te nemen. Daarop is het originele plan hier en daar wat gewijzigd.

Het totale oppervlak dat Sunvest gaat beheren in de buurt van de Randweg-Oost en Ruilverkavelingsweg in Budel, beslaat 76,6 ha. Eerder zou daarvan 57 ha belegd worden met zonnepanelen. Nu is dat aangepast naar 49 ha zonnepanelen.

Er komt meer aandacht voor natuur in het gebied. Zo komt er aan de noord- en oostkant van het project een 25 meter brede strook met natte heide en struweel. Die strook natuur moet het zonnepark feitelijk aan het oog onttrekken.

Aan de oostkant worden de zonnepanelen ook lager opgesteld: maximale hoogte is daar 1,60 meter. Aan de westkant van het plan staan de panelen wat hoger van de grond, maximaal 2,2 meter hoog. Dat stuk van het zonnepark is daarmee geschikt om schapen te laten grazen.

Zodra de plannen doorgaan, kan de helft van de aandelen door inwoners worden gekocht. Bovendien stort Sunvest ‘een fors bedrag’ in een omgevingsfonds. ,,De gemeente bepaalt wat er met dat geld gebeurt”, aldus Schmaal.

Met de aanleg van het uitgebreide zonnepark voldoet de gemeente Cranendonck royaal aan de doelen die in de Regionale Energie Strategie (RES) gesteld zijn. Om daaraan te voldoen moet Cranendonck meer doen aan het aanleggen van zonneparken, omdat er binnen de gemeentegrenzen geen plek is voor windmolens vanwege het vliegveld in Budel.

Het zonnepark krijgt ongeveer 185.000 zonnepanelen. Die wekken jaarlijks ongeveer 90.000 megawattuur aan stroom op, voldoende voor 30.000 huishoudens.

In december wordt het nieuwe, aangepaste plan besproken door de gemeenteraad van Cranendonck.

Volledig scherm De locatie van het zonnepark in Budel. © Sunvest