Mobiliteitsplan Heeze-Leende met 22 projecten; Plan voor fietsverbinding tussen Heeze en Aalst

De gemeente legt de laatste hand aan een mobiliteitsplan waarin in totaal 22 projecten zijn opgenomen die voor 2040 uitgevoerd moeten worden. Een ervan is een nieuwe fietsverbinding tussen Heeze en Aalst als onderdeel van de regionale ‘doorfietsroute’ Veldhoven-Someren.

Het is de bedoeling dat het nieuwe fietspad ter hoogte van de Hut van Mie Pils wordt gekoppeld aan de andere fietsroute die op de rol staat, tussen Weert en Eindhoven.

Kosten fietspad voor helft rekening gemeente

Een snelle fietsverbinding moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan zodat de filedruk vermindert. Via de route over de Groote Heide zijn bijvoorbeeld de High Tech Campus in Eindhoven en ASML en Máxima MC in Veldhoven beter met de fiets te bereiken.

De Boschlaan (langs het kasteel in Heeze) wordt ook onderdeel van de fietsroute tussen Someren en Veldhoven.

Volgens wethouder Robert Groenewoud is vorige week de subsidieaanvraag al de deur uitgegaan voor de nieuwe fietsroute. Naar verwachting neemt de gemeente 50 procent van de kosten voor haar rekening. Het andere deel is voor co-financierders zoals de provincie of het Rijk.

,,In eerste instantie ging het alleen om de verbinding Heeze-Aalst, maar we gaan nu voor de regionale fietsroute Someren-Veldhoven. Dat maakt de kans op subsidie groter”, aldus Groenewoud.

Halte in Leende voor snelwegbus

Verder is in het mobiliteitsplan te lezen dat er een onderzoek moet komen naar een verbetering van de verbinding van Sterksel naar Someren - tussen het Peelven in Sterksel en het Keelven in Someren - voor fietsers en wandelaars. Dit moet een rustigere alternatieve verbinding worden voor de route langs de drukke Somerenseweg/Provincialeweg.

Het openbaar vervoer kan ook nog beter, vindt de gemeente Heeze-Leende. Treinen en bussen moeten vaker van en naar Eindhoven rijden, vooral in de avond en in het weekend.

Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden in een nieuwe busverbinding over de A2 van Weert naar Eindhoven en Veldhoven, zo is te lezen in het mobiliteitsplan. Het is de bedoeling dat de bus bij filevorming over de vluchtstrook mag rijden. Heeze-Leende wil graag dat er voor deze busverbinding een halte komt ter hoogte van Leende.

Maximum snelheid in kernen naar 30 kilometer per uur

In het nieuwe mobiliteitsplan wordt het voor doorgaand autoverkeer minder aantrekkelijk om door de dorpskernen te rijden. De maximum snelheid in de kernen wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

De gemeenteraad besluit 17 oktober over het mobiliteitsplan.