Moeder en dochter maken kerstpakketten voor mensen die het minder goed getroffen hebben: ‘We hopen dat anderen ook iets willen delen’

,,Het is gewoon maar een kleinigheidje, hoor. We hoeven daarom echt niet in de krant”, zegt Tess van Trigt. Moeder en dochter vertellen dat de oproep op Facebook niet bedoeld was om schouderklopjes te krijgen: ,,We hebben onze Facebookvrienden gevraagd of ze mensen in hun omgeving kenden die wel een extra steuntje zouden kunnen gebruiken. We hebben drie mooie kerstpakketten gemaakt en die gaan we vandaag bij de mensen bezorgen”, vertelt Patrice. Het duo wil wel meewerken aan een verhaal in de krant: ,,Omdat het fijn is als het andere mensen ook op het idee brengt om wat te delen.”