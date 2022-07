Moestuin bij natuurpoort De Plaetse in Heeze: ‘Klein paradijsje op aarde’

Epilepsiecentrum Kempenhaeghe heeft sinds 1 januari van dit jaar het beheer van de tuin overgenomen van Constance van Dijk. Nu, een half jaar later is het volop oogsttijd. Vrijwilligers en cliënten van Kempenhaeghe plukken bonen, courgettes en aardbeien, rapen aardappelen of zijn bezig met onderhoudswerkzaamheden.

Kees en Patricia werken in hun eigen tempo in de tuin. Kees snoeit de heg en Patricia harkt wat onkruid van het pad. ,,Ze noemen me een manusje-van-alles”, zegt Kees die in Asten in een zorgwoning van Kempenhaeghe woont. Vier dagen per week is hij in de tuin in Heeze te vinden; als dagbesteding. Hij geniet van zijn werk.

Ook Patricia blijkt van alle markten thuis: schoffelen, blad harken, onkruid afvoeren. ,,Twee dagen per week ben ik hier. En op donderdag en vrijdag werk ik op de boerderij in Kloostervelden”, vertelt ze.

Activiteitenbegeleidster Ellie van de Loo zorgt ondertussen dat de werkers niets te kort komen. Ze heeft koffie en thee gezet. ,,Deze tuin is een klein paradijsje op aarde”, zegt ze zonder overdrijving.

De grond - een kwart hectare - is van Staatsbosbeheer. Kempenhaeghe beheert de moestuin als aanvulling op het dagbestedingsaanbod. Behalve in het boscafé en in de schuur op De Plaetse, kunnen de cliënten zich nu dus ook volop uitleven op het land.

,,Hier voelen ze dat ze ertoe doen. Iedereen kan iets bijdragen. Die mogelijkheden zien, dat is de kracht van de moestuin”, vertelt Van de Loo.

Tien jaar geleden begon Constance van Dijk op het perceel met het verbouwen van bijzondere groenten. Die verkocht ze aan exclusieve restaurants. Door de jaren heen hielpen cliënten van het epilepsiecentrum haar ook al wel mee in de tuin.

Maar nu heeft Van Dijk het beheer volledig overgedragen aan Kempenhaeghe. Van de Loo wil de tuin meer in het zicht brengen: ,,De heg langs het kabouterpad wordt gesnoeid en er komt een nieuwe infobord bij de ingang. En we willen een rolstoelpad aanleggen.”

Soep van courgettes en pompoenen

De tuin levert ook verse groenten en aardappelen op. Kempenhaeghe is nog aan het kijken hoe ze de producten het best kunnen afzetten. Van de Loo: ,,Van de courgettes en pompoenen kan soep worden gemaakt die we in ons boscafé kunnen verkopen.”

Er is ook klein verkooppunt bij de schuur naast het boscafé ingericht. ,,Het is allemaal heel beperkt. De opbrengst gaat weer volledig terug naar de tuin”, vertelt Van de Loo.