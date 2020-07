Moet Andreasschool in Budel-Dorplein blijven?

BUDEL-DORPLEIN - Het dorpsplatform in Budel-Dorplein wil peilen hoe er in het dorp wordt gedacht over de toekomst van basisschool Sint Andreas. De centrale vraag daarbij is hoe belangrijk de inwoners het vinden dat er een school behouden blijft voor het dorp.

Om hierachter te komen, houdt het platform volgende maand een enquête. Het onderzoek bestaat uit slechts één vraag, namelijk of er in de toekomst een basisschool in Dorplein moet blijven.

Samenvoegen

De rondvraag wordt gehouden naar aanleiding van een brief die begin vorige maand is verspreid door de schoolbesturen van basisschool Sint Andreas en basisschool De Wereldwijzer in buurdorp Budel-Schoot.

Hierin schrijven de onderwijsteams en medezeggenschapsraden dat het samenvoegen van de scholen door hen als een serieuze optie voor de toekomst wordt gezien. Hiermee willen ze voorsorteren op het nieuwe beleid van schoolkoepel Skozok, waarbij het niet langer is uitgesloten dat kleine scholen de deuren zullen moeten sluiten.

Met de uitslag van de enquête wil het dorpsplatform het gesprek aangaan met de directie van de basisschool en Skozok.

,,Voordat wij de dialoog starten, willen we eerst de nodige informatie verzamelen, zodat we weten welk signaal er vanuit het dorp moet worden afgegeven. Uit de reacties die ik nu al heb ontvangen, blijkt in ieder geval dat het onderwerp leeft’’, zegt platformvoorzitter Theo Dubbeld.

Schoolsluiting

Op het enquêteformulier, dat in augustus bij alle Dorpleinse huishoudens op deurmat valt, staat ook een aantal mogelijke consequenties van een schoolsluiting. ,,Als de school de deuren sluit, dan kan dit namelijk een sneeuwbal­effect hebben’’, aldus Dubbeld.

De enquête kan digitaal worden ingevuld of worden ingeleverd op een centraal inzamelpunt. Het formulier kan ook op donderdag 27 augustus worden ingeleverd in gemeenschapshuis De Schakel.

Dubbeld: ,,Dan houden we een inloopavond om te ‘sparren’ met de inwoners. De school is de hoofdmoot van de avond, maar andere onderwerpen kunnen even­eens worden aangekaart. Van de gemeente Cranendonck is iemand aanwezig om vragen over de school te beantwoorden.’’

De inloopavond op 27 augustus vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur in De Schakel op Sint Barbaraweg 1 in Dorplein.