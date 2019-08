‘Mogelijk kinderlokker actief in Heeze’

Maandag zou een kind vlakbij basisschool De Trumakkers zijn achtervolgd door een man in een auto. Na een tijdje is de auto gestopt en is de man uitgestapt, waarna het kind is weggerend. „Uit de verklaring van het kind hebben we overigens kunnen opmaken dat deze persoon geen ongepast gedrag naar haar heeft geuit”, reageert een woordvoerder van de politie. „Dit soort signalen, waarbij minderjarigen mogelijk zijn lastiggevallen, nemen we niettemin altijd serieus. Ze hebben een behoorlijke impact op zowel het kind als de omgeving.”