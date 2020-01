Mogelijk sloop deel gemeentehuis Heeze voor gemeentetuin

Het is een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. ,,Natuurlijk we praten er al heel lang over. Maar nu kunnen we écht iets doen", zegt wethouder Paul Bosmans (PvdA, centrumontwikkeling Heeze) en hij doelt daarmee op de Randweg die in maart klaar is. De route om Heeze gaat dagelijks leiden tot 3000 voertuigen (vooral vrachtauto's) minder door het centrum. Dan blijven er nog 8000 over, maar door een andere inrichting van de weg zal dat aantal naar verwachting verder afnemen.