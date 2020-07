Mogelijke koper voor pand Harlekyn Maarheeze, onduidelijk of jongerencentrum kan blijven

Mag JC Harlekyn blijven in het pand bij de kerk in Maarheeze of wordt het gedwongen om te vertrekken naar een andere locatie? Die vraag blijft nog even onbeantwoord. Al in 2016 heeft de gemeenteraad van Cranendonck besloten onderzoek te doen naar de verkoop van panden in Maarheeze. Het gaat naast het jongerencentrum nog het voormalige nonnenklooster en de oude Mariaschool. Volgens Wethouder Frans Kuppens is er nu een gegadigde voor alle panden. De regiekamer moet beoordelen of de plannen van de koper binnen het bestemmingsplan passen.