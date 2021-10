Monumentale villa wordt ‘woonpark’ voor senioren; plan voor vijftien woningen aan Nieuwstraat in Budel

Initiatiefnemer Jan Lammers ziet mogelijkheden om in het markante pand twee woningen te bouwen. Aan de achterkant van het perceel zijn elf woningen ingetekend. Op het naastgelegen perceel aan de Nieuwstraat 39 is plek voor nog twee huizen.

Lammers is al eigenaar van de villa en heeft een overeenkomst voor de aankoop van nummer 39. Het zogeheten woonpark heeft al een naam: Peelshof, genoemd naar de vroegere tandarts Peels die lang in de villa woonde.

Lammers richt zich met zijn plan op senioren. Het gaat om vijftien huurwoningen. De bewoners krijgen er de beschikking over 24 uurszorg. Ook komt er een gemeenschappelijke ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De huurprijzen zijn volgens de initiatiefnemer straks vergelijkbaar met de gangbare huren in Budel.

Landschapsplan voor behoud groen

De toekomstige woningen aan de achterzijde van de bestaande villa mogen maar één bouwlaag omvatten met een hellend dak, waarbij het mogelijk is op de verdieping een verblijfsruimte of slaapkamer te realiseren.

Parkeren op eigen terrein

Uitgangspunt is dat de parkeerplaatsen zoveel mogelijk op eigen terrein worden gerealiseerd. De parkeerdruk aan de Nieuwstraat is namelijk al groot. De norm is 1,7 parkeerplaats per woning. Als onderzoek uitwijst dat er toch nog ruimte op straat is, dan is het mogelijk om daar parkeerplaatsen toe te rekenen aan het project, zo vindt het college.