Motorcrossers slaan mobiel uit handen van man die met kleinkinderen wandelt op Strabrechtse Heide

Volgens Van den Oord uit Geldrop was het druk met wandelaars en ruiters toen hij de motorcrossers in de verte hoorde. „Als vrijwilliger van de heidegidsen weet ik hoe verstorend crossen in de natuur is en je kunt niet veel meer doen dan ze op film vast leggen. Maar toen ze zagen dat ik dat deed reed de voorste dreigend op me af terwijl hij riep dat hij daar niet van gediend was. Hij reed rakelings langs mij af, maar een van zijn opvolgers sloeg toen de telefoon uit mijn handen. Die reed trouwens daarna in zijn verwarring met lage snelheid tegen een boom.”