Muggenberg in Heeze krijgt breed fietspad en stiller asfalt

Start 12 september

Niels van Dijk, projectleider namens de gemeente Heeze-Leende: ,,De planning wordt in fases uitgevoerd. Op 12 september wordt begonnen met de aanleg van het stille asfalt. We verwachten dat de klus in zo’n tien weken geklaard is. Maar het weer kan spelbreker zijn. De Muggenberg kunnen we niet in z’n geheel afsluiten: de hulpdiensten moeten er te allen tijde door kunnen. We houden ook rekening met bewoners.”