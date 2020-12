Na 45 jaar Scheuter Leende volgt snel Cucina Basta; horecaduo twijfelde geen moment

Terug in het nieuwsLEENDE - De Scheuter in Leende was in het voorjaar een van de eerste slachtoffers van de coronacrisis. Sneller dan verwacht is er met Cucina Basta een opvolger.

In juni werd in Leende volop getreurd over de sluiting van De Scheuter. Op het moment dat de horeca ontwaakte na de eerste lockdown kondigden Louis en Thea van Engelen aan hun zaak na 45 jaar te sluiten. Dit vanwege de vele onmogelijkheden die de coronamaatregelen met zich meebrachten. Het leverde het echtpaar vele steunbetuigingen op.

Quote Dit is een geweldige kans die we niet wilden laten schieten Mathieu Faasen

Een halfjaar later zien de nieuwe uitbaters, Mathieu Faasen uit Herten en Linda Rovers uit Helmond, licht aan het einde van de coronatunnel. Faasen: ,,Eigenlijk hebben wij geen moment getwijfeld toen we deze zomer werden getipt over deze locatie. We waren ook meteen verliefd op het pand.’’

Het tweetal heeft een lange horeca-ervaring. Ze stonden aan de basis van café-restaurant Usine in Eindhoven, waarvan ze in 2017 afscheid namen. De zakenpartners liepen al een paar jaar rond met het idee ooit een eigen horecazaak te beginnen. ,,Natuurlijk hebben wij stilgestaan bij de coronasituatie, maar dit is een geweldige kans die we niet wilden laten schieten. Daarnaast hebben we de overtuiging dat dit een goed moment is om iets nieuws te beginnen. We hebben nu alle tijd om ons concept goed neer te zetten’’, aldus Faasen, die in 2021 een enorme opleving van de horeca verwacht.

Aanvankelijk was de opening van Cucina Basta gepland in februari. Faasen: ,,Maar zoals de coronasituatie er nu uitziet wordt dat eerder eind maart.’’

Binnentuin

Er moet de komende weken nog aardig wat werk worden verzet. Behalve het plaatsen van een nieuwe keuken wordt het oude feestgedeelte bij het restaurant getrokken. ,,Dit deel van het restaurant krijgt de uitstraling van een Italiaanse binnentuin. Onder de bestaande grote dakramen midden in het restaurant is er een schilderachtig uitzicht op de Lindse Blaos.’’

Het nieuw etablissement biedt onderdak aan twee concepten: restaurant Cucina Basta, waar gasten voor een vast bedrag onbeperkt à la carte kunnen eten van gerechten met een Italiaanse twist. En de Gusto Bar, de voormalige brasserie, die in het teken staat van borrelen en kleine gerechtjes.

Quote We concentre­ren ons op een breed publiek, jong en oud, en zowel op stellen als gezinnen Mathieu Faasen

Zonder 1,5 meter afstand kunnen er bijna driehonderd gasten aanschuiven in de nieuwe horecagelegenheid aan de Dorpstraat. Faasen en Rovers staan zelf op de werkvloer, zodat ze herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor gasten.

De horecaondernemers richten zich op de wijde regio. Faasen: ,,We concentreren ons op een breed publiek, jong en oud, en zowel op stellen als gezinnen.’’

Daarnaast wil de nieuwe horecazaak een ontmoetingsplek blijven voor de inwoners van Leende. Rovers: ,,We hebben in korte tijd al veel positieve reacties gehad. De mensen in het dorp zijn blij dat er op deze plek horeca terugkomt. Ze hadden alleen niet verwacht dat dit al zo snel zou gebeuren. Het is alleen jammer dat we vanwege corona nog niet echt kennis hebben kunnen maken met de inwoners van het dorp.’’