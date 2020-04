Na 50 jaar is Randweg Heeze eindelijk een feit

De veelbesproken Randweg werd vrijdag geopend door wethouder Frank de Win, onder toeziend oog van burgemeester Paul Verhoeven, gemeentesecretaris Carolien Klesman-Nacken en de wethouders Toon Bosmans, Jan de Bruijn en Pieter van der Stek. Zij reden fietsend over het nieuwe asfalt: vanuit de Muggenberg richting Leenderweg. Onderweg werden de laatste wegafzettingen van de rijbaan verwijderd. De allerlaatste versperring stond bij de splitsing Leenderweg. De Randweg, dit is de naam van deze weg, is nu open voor alle verkeer.