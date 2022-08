Na bijna duizend dagen wachten is de Brabantsedag terug in Heeze: ‘Vandaag wordt een editie met verve’

Herden­kings­plek voor Frans Swinkels in de Deurnese Peel vernield: ‘We zijn helemaal in shock’

LIESSEL - De herdenkingsplek voor natuurbeschermer Frans Swinkels in de Peel is in het weekend op brute wijze verminkt. Uit de bank werd een stuk rugleuning met inscriptie gezaagd en de herdenkingsboom is doormidden gehakt. Nabestaanden zijn totaal in shock.

23 augustus