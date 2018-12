Na Cranendonck ook start buurtbemiddeling Heeze-Leende

CRANENDONCK/HEEZE-LEENDE - Het lijkt een ondankbare taak om je in je vrije tijd te mengen in een burenruzie. In veel gemeenten zijn echter vrijwillige buurtbemiddelaars actief. In Cranendonck hebben de eerste interventies onlangs plaatsgevonden. In buurgemeente Heeze-Leende worden de eerste vrijwilligers begin volgend jaar klaargestoomd.