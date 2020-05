Na iedere persconferentie regende het annuleringen in Leenderstrijp, maar ze houden de moed erin

,,Door het verbod op recreatief nachtverblijf is de verhuur van onze vakantiewoningen in april helemaal stilgevallen", zegt Lian Caminada. Samen met Ellen van der Kruis runt ze De Dorpswoning, een bedrijf dat leegstaande, karakteristieke panden verhuurt als vakantiehuis. Van de in totaal twaalf vakantiewoningen staan er zeven in Leenderstrijp.

Caminada: ,,Veel tijd is de afgelopen weken gaan zitten in het verwerken van annuleringen en het omboeken van reserveringen. Maar na de laatste persconferentie van premier Rutte zit het aantal boekingen weer in de lift."

Vooralsnog mogen de vakantiewoningen alleen worden verhuurd aan stellen of gezinnen. ,,Toch wachten veel vriendengroepen die een vakantie in juli of augustus hebben geboekt met afzeggen. Ze hopen op een verdere versoepeling van de coronamaatregelen, of anders komen ze omstebeurt met het gezin."

Niet uitgestorven

Leenderstrijp telt ongeveer vijfhonderd inwoners. Bij een maximale bezetting is het aantal toeristische overnachtingsmogelijkheden bijna net zo groot. Hoewel de stroom vakantiegangers nog op gang moet komen oogt het dorp allerminst uitgestorven. ,,De afgelopen dagen was het hier hartstikke druk met fietsers", zegt Caminada.

De Zandberg van de familie Bax is een van de campings in Leenderstrijp die vanaf maandag 11 mei de poorten weer opent. ,,Na iedere persconferentie regende het de afgelopen weken annuleringen. Normaal gesproken is het hier in mei volle bak, maar op dit moment loopt het nog niet heel erg storm. Wel gaat het hard met de reserveringen na 1 juli", vertelt Johan Bax.

Quote Het corona­proof maken van de camping betekent vooral dat veel voorzienin­gen niet beschik­baar zijn

De camping is een onderdeel geworden van de anderhalve-metersamenleving. Er zijn lijnen aangebracht en aanpassingen voor het mogelijk maken van eenrichtingsverkeer. Bax: ,,Het coronaproof maken van de camping betekent vooral dat veel voorzieningen niet beschikbaar zijn. Zo zijn onze wc- en doucheruimten tot 1 juli gesloten. De mensen die nu komen moeten de beschikking hebben over eigen sanitair. Verder is het gebruikelijk dat onze gasten met koffie worden ontvangen, maar dat mag niet."

Hopen op een goede zomer

Bax is tevens voorzitter van coöperatieve winkelvereniging Sint Jan, waaronder de gelijknamige, kruidenierswinkel in Leenderstrijp valt. Toerisme is een van de pijlers waarop het nostalgische winkeltje steunt. Bax: ,,De zomer maakt de winter doorgaans goed. Nu de terrassen zijn gesloten komen er meer fietsers over de vloer, maar als het verblijfstoerisme ook de komende jaren wegvalt, dan verliest de winkel een groot deel van zijn bestaansrecht."