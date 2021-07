Na kermispilot Budel-Schoot meer duidelijkheid over lot kermissen Budel en Gastel

CRANENDONCK - Het Cranendonckse kermisseizoen wordt dit weekeinde afgetrapt in Budel-Schoot. Het evenement dat van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 juli wordt gehouden op het Vogelsplein geldt als een pilot voor de andere kermissen in de gemeente.

Dit besluit is genomen door het Cranendonckse college. De kermis in Maarheeze gaat definitief niet door. Het college is na overleg met de horeca, jongerencentrum Harlekyn en de kermisexploitanten tot deze beslissing gekomen. Het college stelt dat het niet goed mogelijk is om deze kermis te organiseren binnen de nu geldende coronamaatregelen. Eerder ging er al een streep door de kermis in Soerendonk. Er wordt nog gezocht naar een passend alternatief voor de jeugd.

Jong Nederland bestiert plein

Het vierdaagse evenement in Budel-Schoot geldt als proef voor de kermissen in Budel en Gastel. Een definitief besluit over deze kermissen neemt het Cranendonckse college later deze zomer. Dat gebeurt op basis van de ervaringen uit de pilot met de kermis in Budel-Schoot en de dan geldende coronamaatregelen.

De kermis op het Vogelsplein in Budel-Schoot bestaat uit twee terreinen: een kermisplein met verschillende attracties en een horeca- en feestplein, dat door Jong Nederland Budel-Schoot wordt bestierd.

Het kermisplein is zonder test- of vaccinatiebewijs toegankelijk. Hier gelden de basisregels, zoals het volgen van de looproutes en het houden van 1,5 meter afstand. Ook is er een bezoekerslimiet van maximaal vierhonderd personen.

Terras, bar en podium

Voor het horeca- en feestplein geldt dat er wel gewerkt wordt met coronatoegangsbewijzen, waardoor het niet nodig is om 1,5 meter afstand te houden. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten middels de CoronaCheck-app aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag hebben ontvangen. Testen dient te gebeuren via een testlocatie die bij Testen voor Toegang is aangesloten.

Het horeca- en feestplein wordt ingericht met een groot - gedeeltelijk overdekt - terras, met een bar en podium. Optredens zijn er onder meer van DJ Siem, DJ Frank Groenen en de coverbands Still Blue, One Shot en Baby Blue.

Samen met basisschool De Wereldwijzer en de kermisexploitanten worden er verschillende activiteiten gehouden. Eén daarvan is een coronaproof ballonnendrop waarmee gratis muntjes voor de kermis kunnen worden verdiend. Hiermee wordt de kermis zaterdag om 19.00 uur geopend. Op zondag is er vanaf 11.00 uur kermistoepen bij café De Sport. Voor het complete programma en meer info zie schootkermis.nl.