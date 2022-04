Na noodeditie nu weer een volwaardige Heeze Leeft; op de vaste zondag voor paasweekend

Het wordt de derde editie van Heeze Leeft, dat anders dan de naam doet vermoeden zeker ook bedoeld is voor de inwoners van Leende en Sterksel. In 2019 werd het evenement voor het eerst georganiseerd. In 2020 moest er een streep door Heeze Leeft vanwege corona.

De editie van vorig jaar kon op het laatste nippertje wel doorgaan, in de zomer. Ondanks de vele coronahindernissen was het toch gezellig op het gemeentehuisplein en in de tuin erachter. ,,Gelukkig kunnen we het evenement weer op onze vaste zondag voor het Paasweekend organiseren en hebben we nu meer tijd gehad om het voor te bereiden. Vorig jaar moesten we het in een maandje neerzetten", vertelt Nicole van Grunsven van de organisatie.

‘Stuk professioneler’

De braderie telt dit jaar weer meer kraampjes en wordt uitgebreid met een rommelmarkt. Van Grunsven: ,,Ook het muziekpodium is een stuk professioneler dan afgelopen jaar. We hebben optredens van het Turbo-Team, de Brabantse zangers Jan Biggel en Ferry de Lits en coverband Handsome Willy and the Leftovers.”

Nieuw is dat er in de gemeentehuistuin een speelveld wordt ingericht waar sportverenigingen demonstraties kunnen geven. Onder meer de lokale hockeyclub, de korfbalclub en de tafeltennisvereniging presenteren er zich.

Steenlegging Brabantsedag

Heeze Leeft is van 12.00 tot 18.00 uur. Tijdens het evenement gaan de winnaars van de Brabantsedag 2019 ook de traditionele steen leggen voor het gemeentehuis. Dat zal rond 13.30 uur gebeuren. In die Walk of Fame liggen al 61 tegels van de winnende bouwersgroepen van de Brabantsedag uit de afgelopen 61 jaar.

De Walk of Fame is een initiatief van de Stichting Vrienden van Heeze. Het doel is winnende bouwersgroepen blijvend te eren en eeuwige roem te geven.

Elk jaar wordt een tegel bijgelegd met daarin de naam gegraveerd van de winnaar van de laatste Brabantsedag. In augustus 2019 was Ge Wit ’t Oit Noit Nie winnaar van de 62ste Brabantsedag. De leden van de bouwgroep zijn zondag aanwezig bij de steenlegging.

Volledig scherm Brabantsedag 2019. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof