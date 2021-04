Na overlijden Babette Reefman moest kasteel Heeze alweer op zoek naar beheerdersechtpaar

Directie grijpt in na reeks missers; voltallige leiding mestvergis­ter Sterksel naar huis gestuurd

20 april STERKSEL - Genoeg is genoeg, moet de directie van Blue Sphere gedacht hebben. Door een reeks incidenten en een stortvloed aan klachten uit de omgeving was de maat vol. Het voltallige management van de mestvergister op bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel is naar huis gestuurd.