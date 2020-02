Na schrijven ‘ALS-boek’ is Mont Ventoux het volgende doel voor Remko

Een feestje

Zoon Dean

Voor Hofs was het schrijven van het boek belangrijk. Het is opgedragen aan zijn zoon Dean (12). Zodat hij later weet wie zijn vader was. Dean: ,,Ik ben heel trots dat mijn vader de tijd heeft genomen om voor mij op te schrijven hoe zijn leven is geweest.” Zelf wil Dean ook een steentje bijdragen aan onderzoek naar ALS: ,,Ik doe in juni mee aan de Tour Du ALS. Dan loop ik de Mont Ventoux op. Ik ben er al flink voor aan het trainen.” Via zijn scherm laat Hofs weten dat hij dan ook van de partij wil zijn. ,,Ik ben van plan om met de elektrische rolstoel omhoog te gaan”, tikt hij met zijn ogen.