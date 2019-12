Na verbouwing van Sauna SpaSense in Geldrop meer ruimte voor ‘bourgondische bezoeker’

Hoewel de zomers in Nederland steeds warmer lijken te worden, is een bezoek aan de sauna in deze periode steeds populairder geworden. ,,Het leek hier soms wel het strand in Scheveningen", zegt Mark van Zuylen, regiomanager Zuid van SpaSense. ,,We zien het aantal gasten in de zomer ieder jaar groeien en om bezoekers meer ruimte te geven om in de zon te liggen hebben we de ligweide flink vergroot.” Van Zuylen is al dertig jaar werkzaam in de saunabranche en is verantwoordelijk voor de vestigingen in Geldrop, Tilburg en Hezemeer (BE). Hij zag de populariteit van de sauna in de afgelopen decennia flink groeien: ,,Vroeger zei je niet tegen je buurman dat je naar de sauna ging, maar inmiddels ga je samen met je buurman.”

Dertig extra bezoekers

De tuin in Geldrop is ongeveer 2000 m2 groter waarvan 300 m2 ligweide. Ook zijn er zes saunacabines bijgekomen waarvan één cabine voor tien personen en vijf voor vier tot zes personen. In totaal is er door de verbouwing misschien plek voor dertig extra bezoekers. ,,We willen vooral dat bezoekers meer ruimtelijkheid ervaren.”

Die nieuwe sauna's hebben allemaal een andere temperatuur en geur. Zoals de dennensauna(60 graden), cederhoutsauna (80 graden) en berkensauna (85 graden). Ook is de parkeerplaats uitgebreid met 40 nieuwe verharde parkeerplaatsen. ,,Veel bezoekers zetten hun auto op het gras of in de modder neer en dat is geen goed begin van een dagje wellness", zegt Van Zuylen.

‘Bourgondische bezoeker’