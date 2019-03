Naar Huize te Gaste in Gastel als de mantelzorger op vakantie is

Zinkfa­briek in Budel moet betalen om slag­boom-fout

25 maart BUDEL - Zinkfabriek Nyrstar in Budel moet tienduizenden euro's betalen na een ongeval waarbij een werknemer in 2016 een slagboom op zijn hoofd kreeg. Dat heeft de rechter besloten. En er was haast bij, want de financiële situatie bij de zinkfabriek is zorgelijk.