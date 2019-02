Nadruk op definitieve maatregelen bestrijding sluipverkeer A2 ligt in Maarheeze

LEENDE/MAARHEEZE - Bij de bestrijding van het sluipverkeer vanaf de autosnelweg A2 via Maarheeze en Leende, ligt de nadruk op maatregelen in Maarheeze. Dat bleek donderdagavond 7 februari bij de presentatie tijdens een inloopbijeenkomst in Leende.

Het is onduidelijk of het feit dat het accent op Maarheeze lag de verklaring was voor de matige opkomst van de Leendenaren in restaurant De Scheuter. Jan Keijsers was er wel en toonde zich tevreden met de voorgestelde aanpak door het Platform A2, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Nederweert en Weert.

Keijsers is melkveehouder en woont aan de Freesialaan, in de kom van Leende. Zijn melkveebedrijf ligt aan de Maarheezerweg Zuid tussen Leende en Maarheeze.“Ik denk dat het de goede maatregelen zijn om het sluipverkeer vanaf de A2 weg te nemen. Zonder dat we daar als bewoners zelf last van hebben, zoals eenrichtingsverkeer of beweegbare afsluitingspalen. En mijn bedrijf blijft bereikbaar voor landbouwverkeer en bestemmingsvrachtvervoer”, aldus Keijsers.

Doseerlichten

De ingrepen in Maarheeze zijn eigenlijk een verdere uitbreiding van het eerdere pakket tijdelijke maatregelen. Tot de voorstellen behoren onder meer doseerlichten op de Philipsweg, Oranje Nassaulaan en D’Aasdonken. Verder worden de Klaterspeelweg en Ulkedonken afgesloten en komen er verkeerssluizen. In Sterksel zou een doseerlicht komen op de Pastoor Thijssenlaan, kort voor de bebouwde kom. En Leende krijgt een doseerlicht na de afrit van de A2 bij de aansluiting op de Maarheezerweg Noord.

Fietsknelpunten

Dan zijn er nog de fietsknelpunten op de route Maarheeze-Valkenswaard. Een traject dat gebruikt wordt door scholieren uit Maarheeze en Leende op weg naar scholengemeenschap Were Di. Hier liggen vrijwel alle voorgestelde aanpassingen in Leende. Het gaat dan over het fietspad Valkenswaardseweg tussen de Irislaan en afrit A2, de Strijpertunnel in de verbinding van de Strijperstraat met de Dorpsstraat, de Maarheezerweg Noord bij de aansluiting Zevenhuizen, de Maarheezerweg Zuid bij de aansluiting met de Oude Dijk en het ontbrekende fietspad tussen de Strijperstraat en de Valkenswaardseweg.

Simone Rooijakkers is lid van de Fietswerkgroep Were Di uit Maarheeze met ouders van leerlingen van de scholengemeenschap: “Ik ben positief over de maatregelen. Deze ingrepen gaan verder dan de tijdelijke en verbeteren de veiligheid van onze kinderen.”