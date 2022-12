Natuurliefhebbers positief over weren trikes en quads in Leenderbos

HEEZE-LEENDE - Dit jaar is het Leenderbos met slagbomen op veertien plekken afgesloten voor autoverkeer en is het hele gebied verboden terrein voor quads, trikes en (cross)motoren. Een zegen voor de natuurliefhebber.

,,We hebben op die afsluitingen veel positieve reacties gekregen”, zegt Erik Schram, boswachter van Staatsbosbeheer in dit natuurgebied. ,,Er komen vrijwel geen auto’s meer en er komen bijna geen klachten meer binnen over quads en trikes”, vult hij aan. Schram heeft niet de illusie dat de geluidsoverlast van de luidruchtige voertuigen tot nul kan worden beperkt. ,,Er blijven altijd mensen die de verbodsborden negeren en binnen het gebied weten te komen op hun quad of trike”, zegt Schram.

,,Daarom hebben we ook extra geïnvesteerd in toezicht en handhaving. Afgelopen weekend is er nog een quad-bestuurder opgeschreven. Omdat het Leenderbos een stiltegebied is, kan zo’n overtreding tellen als een misdrijf en dat kan behoorlijke gevolgen hebben”, stelt hij.

Gebied blijft toegankelijk voor agrariërs en hulpdiensten

Toen er werk gemaakt werd van de afsluitingen in april/mei van dit jaar, was niet iedereen er even blij mee. Binnen het gebied zijn ook nog wat agrariërs die daar hun grond moeten kunnen bewerken. Die hebben allemaal een sleutel gekregen, net als de hulpdiensten.

Bijkomend voordeel van de afsluiting is dat er binnen het gebied een groot aantal slagbomen konden worden verwijderd. Er zijn daardoor vrijwel geen hindernissen meer, ook niet voor fietsers en mountainbikers. ,,Het is voor de natuurliefhebber qua beleving een stuk fijner geworden. Het heeft ook als voordeel dat er geen belemmeringen meer zijn voor hulpdiensten. Een paar keer per jaar moet er toch een ambulance het gebied in omdat er iemand van het paard of met de fiets gevallen is”, zegt Schram.

Jaarlijks komen er zo’n 300.000 unieke bezoekers om in het Leenderbos te wandelen, fietsen of recreëren. Het Leenderbos is met 2500 hectare een van de grotere natuurgebieden in Brabant, ook nog eens dicht bij Eindhoven.

Nieuwe vogelkijkhut

Het onderhouden van het natuurgebied is een continu proces. Afgelopen jaar is flink gewerkt bij waterplas Het Goor. De vogelkijkhut is vernieuwd en rondom die hut is een afrastering geplaatst.

Dat heeft twee redenen: de vogelaars worden niet meer gestoord door voorbijgangers, maar ook de vooral schichtige vogels schrikken niet meer van mensen en komen daardoor dichter bij de kijkhut. ,,Doordat daar ook de grond wat afgeschraapt is, komen er ook andere vogelsoorten. De kleine plevier, bijvoorbeeld, houdt van kaal zand”, zegt Schram.

Een aantal vennen in het gebied was dichtgegroeid, die zijn weer hersteld. ,,Sommige vennen zijn door de droge zomer droog komen te liggen. Het mag best even flink gaat regenen, zodat er weer water in de vennen komt. Dat geeft weer kansen voor nieuwe planten- en watervogelsoorten”, hoopt de boswachter. Als het gebied weer natter wordt, is dat ideaal voor de knoflookpad, rugstreeppadden, maar ook voor soorten vochtige heide.

Hop weer gezien

Voor het eerst is dit jaar de hop in het gebied gezien. ,,Een in Nederland zeldzaam vogeltje, die zich hier blijkt thuis te voelen. We maken niet bekend waar het koppeltje gezien is, want de hop is nogal gevoelig voor verstoring”, zegt Erik Schram.