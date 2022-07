Nicasius van Heeze werd 450 jaar geleden vermoord, maar hij leeft nog altijd voort in zijn geboortedorp

HEEZE - Zaterdag is het 450 jaar geleden dat Nicasius van Heeze stierf. Hij was één van de ‘Martelaren van Gorcum’, negentien katholieke geestelijken die op 9 juli 1572 op gruwelijke wijze werden vermoord in Brielle.

Hoewel niet iedereen meer weet wie hij was, leeft de naam van de franciscaner pater nog altijd voort in Heeze. Zeker in de buurtschap Kreijl. Nicasius is de naamgever van verschillende verenigingen en instellingen in Heeze, waaronder de fanfare, scouting en het woonzorgcentrum. Nicasius is ook de patroonheilige van de nieuwe parochie, die in 2015 werd opgericht in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

Vermoord

De pater werd op gruwelijke wijze vermoord tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De inname van Den Briel, het huidige Brielle, op 1 april 1572 door de Watergeuzen is hiervan één van de bekendste gebeurtenissen. Niet veel later werd ook Gorinchem (Gorcum) ingenomen. Daarbij werden 23 katholieke geestelijken, onder wie Nicasius, vanwege hun geloof opgepakt. Ze werden dagenlang gemarteld en afgevoerd naar Den Briel.

Uiteindelijk werden er op 9 juli 1572 negentien priesters en kloosterlingen vermoord. Dat gebeurde door ophanging. ,,Nicasius nam daarbij een leidersrol op zich en werd daardoor als één van de eerste opgehangen”, doceert pastoor Sjef van der Maazen van de Heilige Nicasiusparochie. Door de extra losse strop om zijn hals duurde de doodsstrijd van Nicasius acht uur. Van der Maazen: ,,In 1867 werden de Martelaren van Gorcum door paus Pius IX heilig verklaard.”

Openluchtmis

Nicasius is geboren in de buurtschap Kreijl in Heeze. Daar wordt ieder jaar op de zondag na zijn feestdag, 9 juli, een openluchtmis gehouden bij de Sint Nicasiuskapel. Van der Maazen: ,,Het kapelletje werd in 1947 op initiatief van buurtbewoners gebouwd.”

In 1959 werd er voor het eerst een mis bij de kapel gehouden. De openluchtviering wordt ieder jaar bijgewoond door zo’n 500 tot 600 bezoekers uit Heeze en omgeving.

Nog altijd is de verbondenheid met Nicasius groot. En dat gaat verder dan de parochie en het verenigingsleven. ,,Best wel wat Heezenaren hebben Nicasius als een van hun doopnamen”, weet Nic van Gerwen, wiens voornaam onmiskenbaar naar de heilige verwijst. Samen met een flinke club buurtgenoten zorgt hij er voor dat het ‘Nicasiusplekske’ er spic en span bijligt.

Quote Het gaat er vooral om dat we deze traditie in stand willen houden Nic van Gerwen

Van Gerwen: ,,Het is een traditie. Eén keer of drie per jaar geven we het kapelletje en het omliggende terrein een onderhoudsbeurt.” Rogier van Bree vult aan: ,,Het wordt van vader op zoon doorgeven. Ik behoor inmiddels tot de derde generatie. We noemden de viering vroeger ook wel Kreijl kermis, omdat veel familieleden en andere oud-inwoners dan naar hier terugkomen.”

Pauselijke kleuren

In de aanloop naar de viering op zondag wordt de kapel en het omliggende terrein versierd in de pauselijke kleuren (geel-wit). Het grind wordt nog een keer extra aangeharkt, er worden 500 stoelen klaargezet en er wordt een altaar gebouwd. Het geloof speelt daarbij voor veel mensen eigenlijk geen rol, aldus Van Gennip: ,,Het gaat er vooral om dat we deze traditie in stand willen houden.”

Ze kijken uit naar zondag. De viering bij de kapel is twee jaar lang niet doorgegaan vanwege corona. Van Bree: ,,Wel hebben we de kapel telkens versierd.”

Op zaterdag is ook de Nationale Bedevaart in Brielle. Per bus gaat daar ook een delegatie vanuit Heeze naar toe, met onder anderen pastoor Sjef van der Maazen en kapelaan Hans van der Donk. Zondag om 11.00 uur gaan zij voor bij de openluchtviering bij de Sint Nicasiuskapel.

Voorafgaand is er een plechtige processie met de Heezer gilden Sint Agatha en Sint Joris. Ook fanfare Sint Nicasius geeft acte de présence. Meer info: parochienicasius.nl.