Niemand was het Sint Jorisgilde in Budel langer trouw

In zijn woonplaats Budel is zaterdag op 79-jarige leeftijd Charles de Laat overleden. Hij was tientallen jaren voor veel mensen het vertrouwde gezicht van het Budelse Sint Jorisgilde.

Gildebroeder ben je voor het leven, wordt vaak gezegd. Charles de Laat, geboren op 20 april 1941, was het Budelse Sint Jorisgilde liefst 64 jaar trouw. Al die jaren heeft hij zich actief ingezet voor het gilde. Sinds de heroprichting in 1953 was er niemand anders langer lid. De Laat begon als vendelier en tamboer bij het gilde.

Later werd hij bevelvoerend kapitein, een functie die hij tot aan zijn plotselinge overlijden met veel trots vervulde. ,,Gehuld in ons kleurrijke gilde-uniform, met een sabel en speciale sjerp, was hij voor veel mensen jarenlang het gezicht van het gilde. Zonder hem klopt het ‘plaatje’ niet meer helemaal”, zegt Martin Horst, regerend deken van het Sint Jorisgilde.

Tamboer-maître bij EMM

Niet alleen bij het gilde liep De Laat voorop. Zo was hij ook jarenlang tamboer-maître bij harmonie EMM. De Laat nam zijn taak als kapitein heel serieus. Horst: ,,Als het gilde zonder hem uittrok dan was hij bezorgd of het allemaal wel goed zou komen.” Als bevelvoerend kapitein was hij ook lid van het gildebestuur. Toen het voortbestaan van het Sint Jorisgilde eind jaren zeventig van de vorige eeuw in gevaar dreigde te komen, was De Laat een van de leden die hun schouders onder het gilde hebben gezet. De Budelnaar, van beroep timmerman, bouwde mee aan het eerste gildelokaal aan de Sportlaan in Budel en later ook aan het huidige onderkomen De Vaandrig aan de Poelderstraat.

In 2007 werd De Laat benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving hij een hoge gilde-onderscheidingen, zoals in 2018, toen hij werd opgenomen in de Orde van de Nobele Papegay. De Laat was daarnaast ook lid van verdienste en erelid van het Budelse gilde.

Hij laat een echtgenote, drie kinderen en vijf kleinkinderen na.