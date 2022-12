Niet alle Budelse boeren blij met zonnepark op landbouwgrond: ‘We hebben die grond hard nodig’

Somerense bieb op voorhand al te klein voor levensver­haal van Israel, kind van Ruinerwold

SOMEREN - Hij werd wereldnieuws op 21 oktober 2019. Met zijn drie broers en vijf zussen zat Israel van Dorsten jarenlang vast op een boerderij in Ruinerwold. Hij licht zijn levensverhaal, inmiddels in boekvorm verschenen, op vrijdag 3 maart toe in Someren.

