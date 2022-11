Niet druk op energiebijeenkomst: ‘Mensen willen eerst voelen en zien dat het werkt’

Ongeveer honderd energiecoöperaties in heel Nederland gaven zaterdag de aftrap voor de landelijke actie ’Samen de winter door’, met bruikbare tips over het besparen van energie. Het initiatief trok lang niet overal volle zalen. Ook niet in de gemeente Cranendonck, waar inwoners in gemeenschapscentrum De Borgh in Budel terecht konden bij een informatiemiddag van Energie Coöperatie Cranendonck.

Lastig om mensen te bereiken

Na de landelijke kick-off via een livestream konden bezoekers zich laten voorlichten door energie-experts. Een handjevol inwoners maakte hiervan gebruik. ,,Hieruit blijkt dat het heel lastig is om de mensen die hulp nodig hebben te bereiken”, vertelt voorzitter Rudy Snel van de Cranendonckse energiecoöperatie.

De lage opkomst maakt de urgentie volgens hem alleen maar groter. ,,Wij wisten al dat het afgeven van kortingsbonnen voor energiebesparende producten vaak niet helpt, doordat er geen gebruik van wordt gemaakt. We moeten dus nog meer moeite doen om mensen te bereiken.”

Hij vermoedt dat er ook sprake van drempelvrees is om naar de informatiemiddag te komen. De energiecoöperatie richt zich bij de actie in eerste instantie op mensen met een krappe beurs. Snel schat het aantal huishoudens in de gemeente Cranendonck waarbij het op het gebied van de energiekosten echt knelt op zo’n 1000 tot 1500.

Quote Inwoners moeten elkaar zoveel mogelijk helpen met besparings­tips. Dat is waar het bij deze actie om draait Rudy Snel, energie- en bespaarcoach

Als het aan Harry Jochems ligt wordt de actie een olievlek die zich steeds verder verspreidt. ,,Inwoners moeten elkaar zoveel mogelijk helpen met besparingstips. Dat is waar het bij deze actie om draait”, aldus de energie- en bespaarcoach van Energie Coöperatie Cranendonck.

De coaches van de Cranendonckse coöperatie zijn twee maanden actief. Jochems: ,,We hebben tot op heden vijftig aanvragen gekregen. Daarvan zijn 35 huishoudens bezocht. Dat vinden we er eigenlijk te weinig. De gemeente heeft achthonderd adressen aangeschreven.”

Kat uit de boom kijken

Veel huishoudens kijken eerst de kat uit de boom. Jochems: ,,Mensen willen eerst voelen en zien dat het werkt.” Hij noemt het aanbrengen van radiatorfolie of een voorzetraam goede voorbeelden. Energie besparen kan ook zonder investeringen. ,,In veel woningen zien we de gordijnen over de verwarmingsradiatoren hangen. De warmte kan dan nergens heen.”

Met een infraroodcamera is het mogelijk om warmtelekken in beeld te brengen. Jochems: ,,Dat heeft soms veel meer effect dan erover te vertellen.” Hij maakt zich vooral zorgen over de winter van 2023-2024: ,,Nu zijn er nog allerlei tegemoetkomingen van de overheid.”