‘Niet ieder centrum heeft de ruimte om coronaproof een kermis te houden’

Corona-veilig

Om de kermis corona-veilig op te zetten schakelde de gemeente Cranendonck Buro de Kermisgids in. Dat bedrijf organiseert al bijna 70 jaar lang jaarlijks in heel Nederland vele tientallen kermissen, waaronder de kermis op het Malieveld in Den Haag. ,,Ook de kermis in Den Bosch is door ons op poten gezet. Daar wijken we uit naar een terrein bij de Brabanthallen”, vertelt Joey Boer van Buro de Kermisgids.