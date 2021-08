‘Niet iedereen kan zeggen dat ze beschikken over een theater uit 1895'

CRANENDONCK - De opknapbeurt van het fraaie theaterzaaltje in het gebouw De Cantine in Budel-Dorplein zit er bijna op. Over een maand, tijdens Open Monumentenweekend, kan het Cantine Theater in volle glorie worden bewonderd.

De nostalgische theaterzaal, die de sfeer ademt van de jaren 60 en 70, ligt midden in het monumentale Hotel Sint Joseph. Het complex dat tegenwoordig beter bekend is als De Cantine werd eind 19e eeuw gebouwd door de gebroeders Dor, de medeoprichters van de zinkfabriek in Dorplein. De ontspanningsruimte in het midden van het gebouw heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad, variërend van recreatie- en theaterzaal tot opslagruimte en discotheek.

Nieuw leven ingeblazen

In 2013 werd de theaterzaal aan de Hoofdstraat 80 nieuw leven ingeblazen door harmonie Les Echos de Dorplein. De ruimte werd vervolgens stapje voor stapje hersteld door de stichting Rehabilitatie Cultuur Erfgoed: ‘Parels van Dorplein’. Ook vonden er weer optredens plaats. Hieraan kwam na de corona-uitbraak abrupt een einde. De stichting maakte van de gelegenheid gebruik om een paar tandjes bij te zetten in het renovatieproces. Vooral het laatste half jaar is er bergen werk verzet.

Volledig scherm De renovatie van het Cantine-theater in Budel-Dorplein is zo goed als afgerond. © DCI Media

Met name in het backstagegedeelte wordt nog flink geklust. ,,Op dit moment leggen we de laatste hand aan de plafonds”, vertelt Jorrit de Kort. Hij is lid van de activiteitencommissie.

Bijzonder karakter

Bestuurslid Onno Looijmans is onder meer trots op de professionele licht- en techniekinstallatie: ,,Vooral omdat we dit helemaal met vrijwilligers hebben klaargespeeld. Deze zaal, met haar bijzondere karakter was er al, daar hebben we niets voor hoeven te doen. Maar door het licht en geluid is het een echt theater geworden.”

Er is een goede samenwerking met eigenaar Driestar uit Utrecht en E&A, dat het pand huurt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Looijmans: ,,Voor het gebruik van de theaterzaal is er een overeenkomst afgesloten met E&A. Het contract dat zij met Driestar hebben loopt volgend jaar af, maar wordt als het goed is binnenkort met vijf jaar verlengd.”

Projectoren en lege filmrollen

Niet het hele theater wordt opgeknapt door de stichting. Looijmans: ,,Het zou mooi zijn als het lukt om de foyer in dezelfde stijl te krijgen, maar dat is aan de eigenaar.” Driestar heeft zelf plannen om de zaal achter het balkon onder handen te nemen. Ook de oude projectieruimte hoog boven in de theaterzaal laten de vrijwilligers ongemoeid. De projectoren en lege filmrollen herinneren nog aan de periode dat de zaal in gebruik was als bioscoop.

Volledig scherm De oude film projectoren in de projectieruimte. © DCI Media

De Kort is blij dat de tijd van klussen en afstoffen er bijna op zit. ,,We kunnen ons nu helemaal gaan richten op de programmering. De grootste uitdaging daarbij is dat veel mensen de weg naar het Cantine Theater nog moeten weten te vinden. Veel Cranendonckers zijn hier nog nooit geweest.”

Filmavonden en concerten

Onder meer bandjesavonden, toneel- en cabaretvoorstellingen, filmavonden en klassieke concerten kunnen in het theaterzaaltje plaatsvinden. ,,We gaan daarbij ook proactief te werk door zelf evenementen te organiseren en de samenwerking met verenigingen op te zoeken”, aldus De Kort.

Looijmans vult aan: ,,We willen iedereen op een laagdrempelige wijze een professionele theaterervaring bieden, zowel bezoekers als artiesten.” Hij hoopt dat het gerenoveerde theater ook in de smaak valt bij de wat bekendere namen. Het bijzondere karakter helpt daarbij, verwacht Looijmans: ,,Niet iedereen kan namelijk zeggen dat ze beschikken over een theater uit 1895.”

Op zaterdag 11 september wordt het Cantine Theater officieel geopend. Op zondag 12 september is het theatertje voor iedereen toegankelijk. Van 13.00 tot 19.00 uur is er binnen en buiten continue iets te beleven. Optredens zijn er onder meer van Brassta!, de slagwerkgroep van EMM en Arian Compen. Meer info: cantinetheater.nl