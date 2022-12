Niet kunnen slapen door stress en zorgen? Neem overdag een piekermomentje

Van straat­schof­fies tot heren met bakkebaar­den op Dickens Festijn in Maarheeze

MAARHEEZE - Kosten noch moeite werden gespaard om de Kerkstraat in Maarheeze zondag in een groot Dickenstafereel te veranderen. Een fraai decor met kraampjes, oude ambachten, muziekgezelschappen en vooral heel veel acterende figuranten in negentiende-eeuwse kleding deden de Victoriaanse tijd herleven.

7:00