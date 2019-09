Niet meer naar streekarchief Eindhoven, maar in mum van tijd bouwvergunning

Op het beeldscherm floept het huis van mijn oma en opa. Het grote witte huis in Budel-Dorplein. Het is een tekening van de linker-zijgevel van precies vijftig jaar geleden. Gemaakt in opdracht van mijn opa die in 1969 liever een iets groter raam had zodat hij beter naar buiten kon kijken. Hij had meer met de door hem met grote zorgvuldigheid aangelegde tuin dan met architectuur, zoveel is duidelijk als ik de tekening bekijk. Aan de krabbel van 'welstandstoezicht' onder de tekening te zien, zagen ook zij er geen bezwaar in.