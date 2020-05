Nieuw Barberhuis in Heeze: ‘Mannen knippen is leuker’

,,Ik vind mannen knippen gewoon leuker’’, bekent Loes van den Boogaart terwijl ik mijn baard laat trimmen. ,,Ik heb bij twee andere kapsalons gewerkt, maar het verven en de permanentjes... dat was het niet voor mij.’’

Ze vertelt ook dat ze de gesprekken met mannen over het algemeen fijn en gemakkelijk vindt. ,,En ik ben een ondernemend type. Dus ik dacht al snel: ik begin voor mezelf.’’

Fijn die rust

Van den Boogaart runt het Barberhuis alleen. ,,Ik denk dat mensen die rust fijn vinden. Ik werk met één klant tegelijk, er zit er ook hooguit één te wachten.’’ Bij andere kapsalons gaat constant de telefoon en moeten kappers die vaak beantwoorden terwijl ze met klanten bezig zijn. ,,Dat is vervelend als je net lekker in je werk zit, maar ook vervelend voor de klant.’’ Om die onderbrekingen te voorkomen, kan reserveren bij het Barberhuis op verschillende manieren, waarbij die via de website barberhuis.nl veruit de gemakkelijkste is. ,,Mannen vinden bellen volgens mij vaak vervelend. Dan is online reserveren wel zo prettig.’’ Ook via Facebook of WhatsApp kan een afspraak worden gemaakt.

Vertrouwen

In Heeze was nog geen barbershop, zoals de herenkapsalons vaak genoemd worden. ,,Met een gewone kapsalon was het moeilijk geweest ertussen te komen, maar hier heb ik alle vertrouwen in’’, zegt Van den Bogaart. De eerste reacties zijn goed, zegt ze. En inderdaad: de man die vóór me in de stoel zat, loopt tevreden de zaak uit. ,,Hij komt uit Eindhoven en woont sinds kort hier. Hij zei dat hij blij is dat hij voortaan hier terecht kan.’’ Zelf kwam ik al vijftien jaar niet meer in een kapsalon, maar ga die keuze heroverwegen na deze trimbeurt.