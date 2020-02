Nieuw dorpsblad in Budel-Dorplein

Met het initiatief wordt verder geborduurd op de gezamenlijke nieuwsbrief van huiskamer ’t Dörpelke, gemeenschapscentrum De Schakel en dorpsplatform Dorplein Uniek. ,,De driekoppige redactie is druk bezig met het verzamelen van nieuws en verhalen”, zegt Theo Dubbeld, voorzitter van Dorplein Uniek. De nieuwe dorpskrant moet mensen niet alleen informeren, maar ook verbinden. ,,Ons Dorplein is een blad voor en door Dorpleiners. We willen niemand uitsluiten.”

Dubbeld denkt dat er behoefte is aan de nieuwe uitgave. Ik woon nog niet zo lang in Dorplein. In het begin merkte ik dat het best moeilijk is om informatie over verenigingen en activiteiten te vinden.”

Laagdrempelig nieuws

In de krant komt vooral laagdrempelig nieuws te staan. ,,We willen laten zien wat er speelt in het dorp. Zo is er ruimte voor verenigingen om hun nieuws en activiteiten te delen. Ook komen er interviews met dorpsbewoners in het blad.” Ook leuke weetjes worden meegenomen. ,,Als een pupil van voetbalclub Rood-Wit’67 tien keer scoort in een wedstrijd dan willen we dat ook melden.”

Het blad wordt gefinancierd door sponsoring en advertentie-inkomsten. Ons Dorplein verschijnt in een oplage van duizend exemplaren en wordt huis-aan-huis verspreid. Dubbeld: ,,De resterende krantjes leggen we neer bij De Schakel, huisartsen en de dichtstbijzijnde supermarkt.”