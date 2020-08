Nieuw dorpshuis in Leende gedoopt tot ‘De Schammert’

LEENDE - Het in aanbouw zijnde dorpshuis aan de Dorpstraat in Leende gaat ‘De Schammert’ heten. Opvallend genoeg ontbrak de naam bij de inzendingen voor de prijsvraag die Stichting Dorpshuis Leende onlangs hield.

Er waren bijna 130 namen ingestuurd. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de Leendenaren, aldus Sjir Rouschop, voorzitter van dit voorjaar opgerichte stichting. Toch viel de uiteindelijke keuze op De Schammert, een naam die niet bij inzendingen zat. Rouschop: ,,We hebben er lang over nagedacht en uiteindelijk gekozen voor De Schammert. Een naam die wel werd genoemd in de wandelgangen, maar opvallend genoeg door niemand is ingezonden.”

Veel suggesties waren in de ogen van het stichtingsbestuur niet aansprekend genoeg, of voldeden om andere redenen niet. Bijvoorbeeld omdat de domeinnaam op internet al was vastgelegd. Inzendingen als ‘Het Lindehuis’ of ‘Hart van Leende’ werden niet onderscheidend genoeg bevonden. Daarnaast werd er afgezien van een verwijzing naar de ‘Blaos’, de bol boven op de Leendse kerktoren en tevens naamgever van diverse verenigingen, waaronder carnavalsvereniging De Lindse Blaos. Rouschop: ,,Veel mensen associëren dit met de carnavalsvereniging. De activiteiten die in het nieuwe dorpshuis plaatsvinden zijn veel breder. Dat willen we ook uitstralen.”

De Schammert voldoet volgens hem aan alle gestelde criteria, bovendien is er ook een duidelijke historische link met het dorp. Met ‘In de Schammert’ werd vroeger de grond bedoeld richting de Grote Aa, waar de wijk De Broekakkers is ontwikkeld.

Ook verwijst De Schammert naar het gelijknamig hotel-restaurant dat vroeger op de plaats stond waar op dit moment het nieuwe centrumcomplex wordt gerealiseerd, waarvan het dorpshuis een onderdeel is. Het gebouw werd in 2010 gesloopt om plaats te maken voor het centrumplan.

Kritische geluiden

Kritische geluiden op social media waarin het democratische gehalte van de prijsvraag in twijfel wordt getrokken, worden door Rouschop weerlegd. ,,Het was op voorhand wel de bedoeling om de naam via de prijsvraag te kiezen. Maar van tevoren is ook duidelijk gesteld dat het stichtingsbestuur de eindbeslissing neemt. Criteria daarbij waren de inhoudelijke uitgangspunten uit de prijsvraag en de bruikbaarheid op social media. Verder valt het mij op dat de kritiek veelal van buiten Leende afkomstig is. Uit het dorp zelf komen vooral positieve reacties.”

Rouschop hoopt dat de nieuwe naam bij de geplande opening medio oktober op de gevel prijkt. ,,Maar onze voornaamste zorg is dat de gebruikers vanaf dan in het nieuwe dorpshuis terechtkunnen.”