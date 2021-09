Nieuw festival Voetjes in het zand strijkt neer op Budelse beachvelden

BUDEL - Het heeft even geduurd, maar zaterdag is een gedeelte van het sportpark in Budel weer in festivalsferen gehuld. Het nieuwe evenement Budel Outdoor - Voetjes in het zand strijkt dan neer op de beachvelden.

De organisatie van het mini-festival is in handen van de Budelse vrienden Stijn Beerten en Zino Zentjens. Met het evenement willen ze de Cranendonckse festivalscene na de gedwongen coronapauze weer nieuw leven inblazen. Zentjens: ,,Dat doen we door een echte strandsfeer te creëren. Het is eigenlijk de eerste keer dat dat hier gebeurt. Tijdens het Ledûb Volleybal Festival worden de beachvelden gebruikt om te sporten.”

Budel Outdoor kan maximaal 750 bezoekers ontvangen. Zentjens: ,,De kaartverkoop loopt al behoorlijk hard. De mensen kijken er echt naar uit om weer naar een festival te gaan. Ik verwacht dat we zaterdag veel festivalgangers zullen ontmoeten die we een tijdlang niet hebben gezien.”

,,Met 300 tot 400 bezoekers zijn wij al heel tevreden”, vult Beerten aan. De Budelnaar heeft zijn ambities om een café te beginnen in deze onzekere coronatijd voorlopig in pauzestand gezet. ,,Maar ik wilde toch graag een feestje organiseren. Daarnaast zijn Zino en ik fanatieke festivalgangers, maar de afgelopen periode was er natuurlijk weinig te beleven. Daardoor is het idee ontstaan om zelf een festival te houden.”

In amper een paar weken werden de plannen uitgewerkt en werd de vergunning voor het openluchtfestival aangevraagd. Beerten: ,,Dat was door de continu veranderende restricties nog best lastig.” Voor de inrichting van het festivalterrein laat het tweetal zich een inspireren door het Duitse festival Kiesgrube Open Air. ,,Dat is een festival waar we ook zelf graag naar toe gaan.”

Optredens van lokale dj's

De muzikale stijlen van Budel Outdoor lopen uiteen van house en Top 40 tot techno. Zentjes: ,,Dat is ook de muziek die we zelf leuk vinden om naar te luisteren.” Optredens zijn er in het Budelse strandzand van de lokale dj’s Bassie-O, Chameleon, Klemtoon, Ramuro Diaz, Vossa en Vosselaar. Beerten: ,,Ook voor hen is het de eerste keer in lange tijd dat ze weer kunnen optreden.”

Budel Outdoor - Voetjes in het zand vindt zaterdag plaats van 14.00 tot 12.00 uur op de beachvelden aan de Poelderstraat in Budel. Kaarten kosten 11 euro en kunnen worden besteld via de ticketlink op de Facebook- en Instagram-pagina’s van Zentjens en Beerten.