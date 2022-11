Nieuw gemeenschapshuis van Gastel komt op plek van De Cranehoeve

Raadslid Martien Beliën uit Gastel kon zijn geluk niet op: ,,Dit is super om te horen. Daar is Gastel blij mee.” De locatie Cranehoeve stond al jaren bij de Gastelnaren als nummer 1 op het lijstje van locaties voor het nieuwe gemeenschapshuis. Onderhandelingen tussen de stichting en de eigenaren van de Cranehoeve liepen op niets uit, omdat de gemeente de vraagprijs te hoog vond.

Superblij met aankoop

Een maand geleden werd het café-restaurant gesloten en zette de eigenaren het te koop, inclusief een bouwvergunning voor vijf woningen. ‘Uiteindelijk is de aankoop gedaan in goed overleg met de gemeente, die de financiële middelen daarvoor beschikbaar stelt’', stelt de stichting in een persbericht. Het stichtingsbestuur is blij met de aankoop: ,,Dit is de mooiste plek voor een gemeenschapshuis, nu kunnen we eindelijk aan de slag met het dorp.”