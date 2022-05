Nieuw gildehuis en 600-jarig bestaan Gilde Sint Agatha wordt gevierd in feestweekend

De gildebroeders én -zusters kijken uit naar feestweekend. Ook deken-schrijver Sjak Janssen: “Het is het eerste gildetreffen in ons rayon in twee jaar tijd.” De Heezenaren willen het jubileum met het hele dorp vieren. Janssen: “Zaterdagavond is er een feestavond en ook op zondag is iedereen welkom; dan bezoeken verschillende gilden uit de regio het nieuwe gildeterrein.”

Hij is trots op het nieuwe onderkomen naast de oprijlaan van Kasteel Heeze. Janssen: “Het gildehuis oogt van de buitenkant misschien niet echt spectaculair, maar er zijn maar weinig gilden die over zo’n prachtige locatie beschikken.”

‘Gildeschuur’

Met de ‘gildeschuur’ ging de langgekoesterde wens van het gilde in vervulling om naar het centrum van het dorp te verhuizen. Janssen: “Hiervoor zaten we op een tijdelijke plek aan de Zegge. De afstand vanuit het buitengebied naar het dorp was te groot om wandelend af te leggen. Voor veel gildeactiviteiten is dat een groot nadeel.”

De oude veldschuur tussen de oprijlaan van het kasteel en de Boschlaan bood uitkomst. Het gilde huurt ongeveer een derde van het gebouw van Stichting Kasteel Heeze.

Volledig scherm Het gilde St. Agatha omstreeks 1930. © -

Door bezwaren van omwonenden, die zich onder meer zorgen maakten over de locatie van de schutsbomen, ging er een hele tijd overheen voordat met de opknapbeurt van de veldschuur kon worden begonnen. Maar inmiddels is de lucht geklaard, stelt Janssen: “Alle buren zijn uitgenodigd voor het jubileumfeest.”

Ook corona speelde het gilde parten bij het opknappen van de veldschuur. Hiermee werd in 2020 begonnen. ,,Gelukkig gaven de afgelopen zomers telkens een beetje lucht”, vertelt Janssen.

Quote Het zou heel jammer zijn als deze eeuwenoude traditie verloren gaat Sjak Janssen, Gilde Sint Agatha

Het 600 jaar oude gilde telt veertig leden. Bestuurslid Robert Heesakkers: ,,De meeste aanwas komt vanuit families of vriendengroepen die zich aanmelden.” Hoewel het St. Agathagilde best wel wat nieuwe mensen kan gebruiken, ziet hij de toekomst positief tegemoet. Toch wordt het voor veel gilden steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Janssen: ,,Het zou heel jammer zijn als deze eeuwenoude traditie verloren gaat. Het gilde heeft onder meer als voordeel dat je er tot op hoge leeftijd echt bij betrokken kan blijven.” De gildegebruiken zijn overigens wel aan verandering onderhevig. Heesakkers: ,,Het Agathagilde was vroeger echt een mannenbolwerk, maar inmiddels mogen ook vrouwen lid worden.”

Het St. Agathagilde is ook een gezelligheidsvereniging. Janssen: “Op onze nieuwe locatie wordt de onderlinge sfeer alleen maar beter. We hebben nu ook meer mogelijkheden om activiteiten te houden en elkaar te ontmoeten.”

Het feestweekend begint zaterdag met de officiële opening van de ‘gildeschuur’ door baron Sammy van Tuyll van Serooskerken. Vanaf 20.00 uur is er een feestavond in de feesttent op het gildeterrein. Optredens zijn er van Handsome Willy and the Leftovers en DJ André Kessels. Het programma op zondag begint om 12.00 uur met verschillende gildeactiviteiten en -demonstraties. Ook zijn er optredens van het dansorkest The Sixties Tribute Band. Op beide dagen is de entree gratis.