Nieuw muziekfestival tijdens Koningsdag in Heeze slaat aan; ook drukke spektakelmiddag voor de jeugd

In Herinnering Moeder Ivon verloor haar zonen Jordi en Bjorn én haar echtgenoot Peter op jonge leeftijd

Bjorn de Vet was 18 toen hij 22 jaar geleden met zijn brommer dodelijk verongelukte in Mierlo. Hij was de oudste zoon in het Geldropse gezin De Vet-Breusers. Het noodlot bleef toeslaan. Moeder Ivon heeft inmiddels ook afscheid moeten nemen van haar echtgenoot Peter, en haar jongste zoon Jordi. En van haar moeder Mien, die 93 werd.

25 april