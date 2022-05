Nieuwbouwplannen gepresenteerd voor 18 appartementen op plek ‘Sport en Maoske’ in Soerendonk

Het plan werd woensdag eerst gepresenteerd aan de direct omwonenden, en aansluitend aan de overige inwoners van Soerendonk. Het dorp was ruim aanwezig: beide sessies trokken in totaal ruim tachtig belangstellenden. Het is dan ook niet niks omdat twee beeldbepalende panden verdwijnen, maar het dorp -dat om woonruimte schreeuwt- krijgt er zo in een klap wel 18 appartementen bij.

Voor starters en senioren

,,Voor starters en senioren, huur- en koopappartementen. We willen graag inspelen op de behoefte van het dorp. Er komen in ieder geval zes appartementen in de categorie sociale huur en/of koop”, hield Everard Winters van de gelijknamige ondernemersfamilie uit Maarheeze de aanwezigen voor. Hij hoopt dat met het project ook de doorstroming weer op gang komt in Soerendonk. Appartementen die door senioren bewoond gaan worden, zorgen immers weer dat er andere woningen in het dorp vrij komen. Winters stelt dat hij mensen van buiten het dorp niet mag uitsluiten om zich in te schrijven, maar benadrukt dat hij in principe voor Soerendonkers wil bouwen.

De nieuwbouw krijgt drie woonlagen, en krijgt een zelfde maximale hoogte als de huidige panden. Die drie woonlagen zijn nodig om het project betaalbaar te houden, zeker gezien de huidige prijzen van bouwmaterialen, vertelt Winters. De woningen krijgen een zogenaamde mansardekap. ,,Dat sluit mooi aan bij het straatbeeld van de Dorpsstraat”, zegt Hein van Stiphout van bureau Okko, die het plan ontwikkelt. Er komen twee- en driekamerappartementen in de grootte van 60 tot 95 vierkante meter. Aan de achterzijde komen 29 parkeerplekken voor de bewoners.

Privacy

De meeste bezoekers van de infoavond zijn dik tevreden met het plan. ,,Onze jeugd wil graag in het dorp blijven, dit is een hartstikke goed plan ”, vond een van de aanwezigen. Bij de uitvoering , moet nog wel even goed gekeken worden naar het waarborgen van de privacy van met name achterburen. ,,We kunnen wellicht al veel oplossen door het plaatsen van bijvoorbeeld leilindes”, vond Van Stiphout.

In het voorlopige ontwerp is overigens al rekening gehouden met de privacy van de buren: ,,We hebben de woon- en leefruimtes aan de voorzijde gepland. Aan de achterzijde hebben we de bad- en slaapkamers voorzien”, aldus Winters.

Dit jaar wordt besteed aan het wijzigen van het bestemmingsplan en het uitwerken van de benodigde vergunning. Als er geen slepende bezwaarprocedures komen, verwacht Van Stiphout over een jaar met de bouw te kunnen beginnen.

Volledig scherm Het indicatieve gevelontwerp voor de locatie Dorpsstraat 11-13 in Soerendonk. © Okko Projectontwikkeling