Nieuwe asielzoekers naar noodopvang: Budel en Ter Apel op slot voor nieuwkomers

Na een week van onduidelijkheid, is er in allerijl een noodlocatie voor nieuwe asielzoekers ingericht. Vorige week zondag besloot de overheid geen nieuwe vluchtelingen meer op te vangen uit angst voor besmettingen met het coronavirus. Asielzoekers werden met onbekende bestemming weggestuurd aan de poorten van de asielzoekerscentra. In een week tijd is een kazerne in Zoutkamp (provincie Groningen) ingericht als noodopvang voor nieuwkomers. Ze mogen het terrein daar voorlopig niet verlaten.