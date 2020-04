Nieuwe bezorgservice Heeze aan huis: ‘Fijn om elkaar te kunnen helpen’

Welzijns­con­su­lent Leende maakt overuren door coronavi­rus

8 april LEENDE - Met het aanstellen van een welzijnsconsulent nam zorgcoöperatie Graaggedaan in Leende bijna een jaar geleden de eerste betaalde kracht in dienst. Na een proef van een jaar is het dienstverband onlangs wegens succes verlengd. En dat komt goed uit, want het coronavirus zorgt voor flink wat overuren.