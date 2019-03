Nieuwe bomen in Budel gaan 345.000 euro kosten

Geschrokken. Dat woord gebruikte vrijwel iedere woordvoerder tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag. Geschrokken is iedereen van het fikse bedrag wat de herplant van bomen gaat kosten. Toen de raad in 2017 geld beschikbaar moest stellen om de problemen met de te groot wordende bomen aan te pakken, dacht wethouder Frans Kuppens (CDA) met 40.000 euro toe te kunnen komen. Er is inmiddels echter alleen al 60.000 euro uitgegeven om de bomen in de Cranendoncklaan, Graafschap Hornelaan en Mgr Zwijssenlaan te verwijderen.

Een nieuw budget van nog eens 285.000 euro wordt aan de raad gevraagd om de plannen toch te kunnen uitvoeren. Nu blijkt dat alleen de 53 nieuwe bomen al meer kosten dan de 40.000 euro die eerder geraamd waren. De meerkosten zitten hem in zaken waar geen rekening mee gehouden is. Er moeten voorzieningen - een soort schermen - aangebracht worden om te voorkomen dat de wortels van de bomen het riool weer kapot drukken. Verder moet de bodem in de groenstrook geschikt gemaakt worden om het regenwater te kunnen opslaan. Hierdoor ontstaat minder druk op het riool en ontstaat er een waterbuffer voor de bomen. Om dat te realiseren moet er vrachtwagenladingen zand afgevoerd worden. Uit bodemonderzoek blijkt bovendien dat een deel van de groenstrook gesaneerd moet worden omdat er ernstige verontreiniging door zinkassen aangetroffen is.

Tegenvaller

Ook is de aan de bewoners beloofde onderbeplanting, die de straat verder moet verfraaien, een fikse extra kostenpost: 140.000 euro. Ondanks de fikse financiële tegenvaller zijn alle fracties het erover eens, dat de bomen wel geplant moeten worden. ,,De bewoners wachten al lang, er moet echt iets gebeuren, het is nu geen laan meer”, vindt Wim Aarts (Pro6). Eric Peeters (CDA) wil nog onderzocht zien of de schade beperkt kan worden door te bezuinigen op de onderbeplanting of het onderhoud. ,,We moeten wel gaan planten, anders zijn we een onbetrouwbare overheid”, vindt Peeters. Karel Boonen (Cranendonck Actief) is het daarmee eens, maar wil dat er door de raad eens goed bekeken wordt hoe het proces, wat tot de tegenvaller leidde, verlopen is. Wethouder Frits van der Wiel (Pro6), die nu verantwoordelijk is voor het project, zegt toe nog eens goed te onderzoeken wat er nog gebeuren kan om de tegenvaller wat draaglijker te maken. Op 26 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het herplantplan.