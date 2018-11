Nieuwe burgemeester Cranendonck vanavond geïnstalleerd

Team 'Wij houden niet van varen' wint Lindse Durpskwis

19 november LEENDE - 'Wij houden niet van varen' is de winnaar van de tweede editie van de Lindse Durpskwis. Het team mocht zaterdag in een overvol gemeenschapshuis De Meent in Leende de felbegeerde Durpskwisbokaal in ontvangst nemen. Tweede werd de winnaar van vorig jaar: Per consumptie wijzer, derde werd Mafketel Chicks.