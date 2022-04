Nieuwe coalitie in Cranendonck in de maak: ELAN, Cranendonck Actief en VVD

CRANENDONCK - ELAN, VVD en Cranendonck Actief gaan in de gemeente Cranendonck samen een nieuw college vormen. Dat is de uitkomst van de gesprekken met informateur Patrick Beerten. ELAN en Cranendonck Actief wonnen allebei bij de verkiezingen van 16 maart, de VVD bleef gelijk.

Voor CDA en Pro6 is vooralsnog geen plek in het nieuw te vormen college. De beoogde coalitie heeft in de raad twaalf zetels. Bij de VVD is de huidige wethouder Marcel Lemmen weer kandidaat-wethouder. ELAN en Cranendonck Actief laten dat afhangen van de nog te voeren coalitiegesprekken en de post die hun wethouder gaat krijgen.

De lijsttrekkers van de beoogde coalitiepartijen vinden dat er geen dichtgetimmerd coalitieakkoord moet komen, maar meer een programma op hoofdlijnen of zoals informateur Patrick Beerten het noemt: een speerpuntenprogramma.

Voortvarend aan de slag

Carry van Rooij, fractievoorzitter van ELAN, wil snel aan de slag met de formatiegesprekken. ,,Wij willen geen dik boekwerk aan afspraken. Er liggen nog veel plannen die op uitvoering wachten. Laten we dat eerst maar een afmaken”, vindt Van Rooij.

Hij noemt de plannen voor de gemeenschapshuizen in Gastel, Budel-Dorplein en Maarheeze, diverse bouwprojecten, de plannen rond De Baronie en de Sportvisie. ,,We moeten de burgers laten zien dat er iets gebeurt”, vindt hij.

Van Rooij wil nog geen naam van een kandidaat-wethouder noemen: ,,Hij moet eerst het assessment doorlopen en daarna komen we met de naam.”

Meer bereiken dan in oppositie

Koen van Laarhoven van Cranendonck Actief is blij dat zijn partij deel gaat uitmaken van de nieuwe coalitie: ,,Daar kunnen we wellicht meer bereiken dan vanuit de rol in de oppositie”, stelt hij. ,,We hebben best wel de nodige raakvlakken met de andere partijen. We gaan tijdens de gesprekken, die volgende week beginnen, kijken wat we van onze wensen kunnen realiseren.”

VVD’er Jordy Drieman is blij met de hernieuwde deelname aan de coalitie: ,,We moeten snel aan de slag met de plannen die nu nog op de plank liggen. We gaan niet alles met afspraken dichttimmeren, ik wil graag meer debat in de raad.”

Teleurstelling

Voor Frans Kuppens (CDA) is het een teleurstelling dat zijn partij met vijf zetels buiten de boot valt. ,,Ik vind het vreemd, dat er eerst een coalitie gevormd wordt en dat er daarna over een raadsprogramma wordt gepraat. Dat zou naar mijn idee andersom moeten: eerst een raadsprogramma en dan kijken welke partijen er het best bij passen. Hier moeten we het nog eens over hebben.”

Bart Kraaijvanger (Pro6) kan leven met de beoogde coalitie. Zijn partij zakte van vijf naar twee zetels: ,,Wij zijn niet in de positie om deel te nemen aan een nieuw college, maar gaan wel proberen zaken in te brengen.”