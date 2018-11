Nieuwe dj’s voor Gloaze Kooi in Budel

BUDEL - In tegenstelling tot de dj’s van 3FM Serious Request houden de plaatjesdraaiers van De Gloaze Kooi in Cranendonck wel vast aan hun inmiddels beproefde concept. Daardoor is de Markt in Budel op 27, 28 en 29 december opnieuw het decor voor de Cranendonckse benefietactie De Gloaze Kooi.

Dit jaar laten twee nieuwe dj’s zich opsluiten in de tot radiostudio omgetoverde unit bij café de City Bar in Budel. Voor de vierde editie van de non-stop verzoekplaatjesmarathon nemen Hardy Clement uit Gastel en Siem Driessen uit Soerendonk hun intrek in De Gloaze Kooi. Zij nemen de microfoon over van Ed Hensen en Leon Slaats, die in 2015 het initiatief voor de benefietactie namen.

Gezelschap

Het tweetal krijgt gedurende hun verblijf gezelschap van verschillende gast-dj’s. De 55 uur durende verzoekplaatjesmarathon voor een lokaal goed doel gaat op donderdag 27 december om 14.00 uur van start. Op zaterdag 29 december worden de dj’s omstreeks 21.00 uur bevrijd. Clement draaide vorig jaar als gast-dj mee in De Gloaze Kooi. Driessen beleeft zijn vuurdoop. Driessen: ,,Normaal gesproken draaien we op feesten en festivals. Nu gaan we 55 uur radiomaken. Dat is een wereld van verschil. We moeten van tevoren ook nog wel even oefenen. De apparatuur is namelijk anders dan die we gewend zijn.” Clement en Driessen zien vooral op tegen de nachten. Driessen: ,,Normaal gesproken zijn veel mensen dan al naar huis. Gelukkig valt het evenement grotendeels in het weekend.”

Het tweetal is niet bang voor oplopende onderlinge spanningen tijdens hun opsluiting. Clement: ,,Wij draaien al vaker samen.”

Huiskamerprojecten