Nieuwe natuur in Heeze met fladder-iepen en een goed gevoel

HEEZE - Wie zijn laatste rustplaats met eeuwigdurend grafrecht koopt op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze, investeert meteen ook in nieuwe natuur. Tijdens een stevige groepswandeling langs de Sterkselse Aa werd vrijdagmiddag duidelijk gemaakt hoe dat werkt.

Zo'n 130 mensen waren af gekomen op de uitnodiging aanwezig te zijn bij de ‘opening’ van het eerste stukje nieuwe natuur dat de stichting met dezelfde naam gekocht heeft. Die mensen hebben allemaal iets met dat -nu nog tamelijk onopvallende lapje grasland in de hoek tussen de Somerenseweg en de Sterkselse Aa- te maken. Omdat ze werken bij het Waterschap, de natuurbegraafplaats, de provincie (Groen Ontwikkelfonds Brabant), Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer bijvoorbeeld. Of omdat ze een dierbare begraven hebben op Schoorsveld of er voor zichzelf voor later een plekje hebben gereserveerd.

Eeuwig

Het zit namelijk zo: Sinds bijna 3 jaar zijn op Schoorsveld, achter het Heezer crematorium, begraafplekken te koop. Voor bedragen van grofweg tussen de 2000 en 4250 euro koop je er het recht om voor eeuwig te rusten in dit stuk natuur. Inmiddels zijn er 300 mensen begraven (in kist, laken of urn) en zo'n 1500 plekken zijn gereserveerd. Als alle 7000 plekken vol zijn, neemt Natuurmonumenten het beheer van het terrein over tot in eeuwigheid.

Landbouwgrond

Van alle grafrecht dat wordt betaald gaat een deel naar de nieuwe landelijke stichting Nieuwe Natuur. Die koopt daarmee stukjes landbouwgrond en geeft die terug aan de natuur. Kiest de stichting die grond in wat vroeger de ecologische hoofdstructuur heette, dan legt de provincie Brabant er uit het Groen Ontwikkelfonds eenzelfde bedrag bij. Op verschillende plekken in Nederland zijn al dergelijke projectjes in voorbereiding. In Heeze is het eerste voormalige landbouwterrein nu in natuurbeheer genomen. Vrijdag werden er twee fladder-iepen geplant door de natuur-bobo's. Er is een ijsvogelwand bij het watertje en het veld zelf komt vol bloemen.

Goed gevoel

De 74-jarige Theo Vlamings uit Stiphout is een van de aanwezigen. Het is nog maar een paar maanden geleden dat hij zijn vrouw (nog maar 73) begroef op Schoorsveld. Hij komt hier graag. Op de elektrische fiets die hij van zijn vrouw nog heeft moeten kopen. Hij mist haar vreselijk. ,,Maar het is toch ook mooi dat ze hier ligt", zegt hij, ,,ze was wel katholiek hoor. Maar dit wilde ze. In de natuur. En altijd als ik hier ben krijg ik er een goed gevoel van”.

Troostrijk

Wilma Gruijters uit Heeze komt ook nogal eens terug naar het mooie plekje in de natuur van Schoorsveld waar haar ouders begraven liggen onder de beuk die zij met haar zus plantte. En niet alleen vanwege het plekje en de rustgevende natuur. Ze vindt het ook mooi en troostrijk om hier lotgenoten te treffen. Op de halfjaarlijkse natuurwerkdag bijvoorbeeld als nabestaanden en aanstaande ‘bewoners’ er komen helpen met snoeien en opruimen. Maar ook met allerzielen: ,,Dan hangt het hier helemaal vol met lichtjes. Oh, dat is toch zo mooi...”

Kunstknieën

Theo, wandelt intussen stevig door achter de groep en de gids aan. Hij mag dan wel kunstknieën hebben, iemand die vroeger gewoon de Vierdaagse liep gaat nu echt geen gebruik maken van het aanbod het laatste stuk op een soort golfkarretje mee te rijden. Toch geeft hij toe: fietsen gaat tegenwoordig beter dan lopen. Hij hoopt dan ook dat hij nog lang op de fiets naar de laatste rustplaats van zijn vrouw kan komen. Maar als zijn tijd daar is, dan wil hij ook hier begraven worden. Het plekje is al gereserveerd. ,,Naast haar natuurlijk. En dan liggen we weer hetzelfde als in bed".