Nieuwe netwerkclub voor ondernemers van start in Heeze-Leende

Californië

Het fenomeen is over komen waaien uit de VS. De eerste afdeling, door BNI ‘chapter’ genoemd, werd 34 jaar geleden opgericht in Californië. Sindsdien is BNI uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met duizenden afdelingen en enkele honderdduizenden leden. Vanaf het begin van de jaren 90 is BNI ook in Nederland actief. Een van de bijzondere aspecten van de netwerkclub is het exclusieve karakter.